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На территории России произошел сбой мессенджера Viber

По данным ресурса Downdetector, который следит за работой популярных сервисов в сети Интернет, на территории России возникли сложности в работе мессенджера Viber. Отмечается, что сбои в системе обнаружены в нескольких городах страны.

На территории России произошел сбой мессенджера Viber


Таким образом, представители ресурса сообщают, что жалобы пользователей начали поступать примерно с восьми часов вечера вчерашнего дня. 77% пользователей Viber подтвердили отсутствие соединения с серверами компании, 22% людей потеряли возможность переписываться с другими юзерами, а 4% не видят своего статуса.

Известно, что в основном на сбои жалуются пользователи Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Также есть информация о проблемах у людей из Украины, Польши и Белоруссии.

В официальном сообщении разработчиков мессенджера указано, что проблемы могли появиться вследствие неисправности в работе серверов компании Amazon. Также они уверили том, что этот вопрос уже решается.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:15
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