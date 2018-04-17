На территории России произошел сбой мессенджера Viber

Таким образом, представители ресурса сообщают, что жалобы пользователей начали поступать примерно с восьми часов вечера вчерашнего дня. 77% пользователей Viber подтвердили отсутствие соединения с серверами компании, 22% людей потеряли возможность переписываться с другими юзерами, а 4% не видят своего статуса.Известно, что в основном на сбои жалуются пользователи Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Также есть информация о проблемах у людей из Украины, Польши и Белоруссии.В официальном сообщении разработчиков мессенджера указано, что проблемы могли появиться вследствие неисправности в работе серверов компании Amazon. Также они уверили том, что этот вопрос уже решается.