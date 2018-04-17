Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону игровые автоматы своего детства

Увидеть, как подрос малыш родственники его мамы могут только благодаря микроблогу телеведущего, в котором он периодически публикует свежие фотографии сына.Так, к примеру, на днях Дмитрий показал своим подписчикам в Instagram снимок, на котором Платон играет в «Морской бой» на старом советском игровом автомате, как это делал в своем детстве и сам Шепелев.Гражданский муж Жанны Фриске рассказал, что старается следить за развитием мальчика и на днях водил его в музей, где он смог окунуться в атмосферу детства своих родителей.Стоит отметить, что лица Платона на опубликованном фото не видно, однако можно заметить, что он носит длинную стрижку и заметно подрос.