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Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону игровые автоматы своего детства

Многие поклонники творчества покойной Жанны Фриске, которые следят сейчас за тем, как растет и развивается ее сын Платон знают, что мальчик сейчас находится с отцом, Дмитрием Шепелевым, и совсем не видится со своими бабушкой, дедушкой и тетей.

Увидеть, как подрос малыш родственники его мамы могут только благодаря микроблогу телеведущего, в котором он периодически публикует свежие фотографии сына.

Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону игровые автоматы своего детства

Так, к примеру, на днях Дмитрий показал своим подписчикам в Instagram снимок, на котором Платон играет в «Морской бой» на старом советском игровом автомате, как это делал в своем детстве и сам Шепелев.

Гражданский муж Жанны Фриске рассказал, что старается следить за развитием мальчика и на днях водил его в музей, где он смог окунуться в атмосферу детства своих родителей.

Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону игровые автоматы своего детства

Стоит отметить, что лица Платона на опубликованном фото не видно, однако можно заметить, что он носит длинную стрижку и заметно подрос.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:45
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