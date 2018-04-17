В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция
Стало известно, что мессенджер WhatsApp получил от разработчиков новую функцию. Новшество позволяет восстанавливать удаленные ранее файлы и вновь их загружать. На данный момент, если пользователь удалил фотографию или видеозапись, то у него есть 30 суток на восстановление файла. После истечения срока этого сделать не получится.
Сообщается, что пока новая функция для работы с файлами доступна только в бета-версии. С ней могут работать пользователи смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Таким образом, файлы хранятся в папке на мобильном девайсе.
Отмечается, что обновление позволит сохранять удаленные файлы на сервер, чтобы человек смог в случае надобности их восстановить. Помимо этого разработчики WhatsApp гарантируют безопасность данных с помощью использования сквозного шифрования.
Сообщается, что пока новая функция для работы с файлами доступна только в бета-версии. С ней могут работать пользователи смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Таким образом, файлы хранятся в папке на мобильном девайсе.
Отмечается, что обновление позволит сохранять удаленные файлы на сервер, чтобы человек смог в случае надобности их восстановить. Помимо этого разработчики WhatsApp гарантируют безопасность данных с помощью использования сквозного шифрования.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00