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В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция

Стало известно, что мессенджер WhatsApp получил от разработчиков новую функцию. Новшество позволяет восстанавливать удаленные ранее файлы и вновь их загружать. На данный момент, если пользователь удалил фотографию или видеозапись, то у него есть 30 суток на восстановление файла. После истечения срока этого сделать не получится.

В мессенджер WhatsApp добавлена новая функция


Сообщается, что пока новая функция для работы с файлами доступна только в бета-версии. С ней могут работать пользователи смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Таким образом, файлы хранятся в папке на мобильном девайсе.

Отмечается, что обновление позволит сохранять удаленные файлы на сервер, чтобы человек смог в случае надобности их восстановить. Помимо этого разработчики WhatsApp гарантируют безопасность данных с помощью использования сквозного шифрования.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00
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