Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина выглядит ужасающе
Красота Елены Хроминой пропала без следа, стоило лишь увидеть, как девушка выглядит на фото «без фильтров».
С первых дней своего нахождения в стенах знаменитой телестройки «Дом-2» Хромина заполучила репутацию одной из самых ярких красавиц за всю историю проекта. Более того, ей даже удалось затмить ведущую Ольгу Бузову в глазах Ромы Гриценко. Да и Саймон Марданшин в мгновение ока и думать забыл о Марго Овсянниковой, увидев шикарную блондинку.
К слову, в последнее время безупречная внешность Лены все больше гаснет в свете ее скверного характера. А недавние скриншоты из эфира, на которых совершенно нет вмешательства фотошопа, которым так злоупотребляет участница телестройки, поставили огромный крест на ее красоте.
Как выяснилось, без специальной обработки «мягкое место» блондинки выглядит плоским, а ноги кривыми и худыми, как спички. И это кардинально не соответствует фото, опубликованным в Инстаграме.
Не лучшим образом смотрится и лицо участницы реалити-шоу, она показалось хейтерам опухшим от бесконечных пьянок и непомерного аппетита.
С первых дней своего нахождения в стенах знаменитой телестройки «Дом-2» Хромина заполучила репутацию одной из самых ярких красавиц за всю историю проекта. Более того, ей даже удалось затмить ведущую Ольгу Бузову в глазах Ромы Гриценко. Да и Саймон Марданшин в мгновение ока и думать забыл о Марго Овсянниковой, увидев шикарную блондинку.
К слову, в последнее время безупречная внешность Лены все больше гаснет в свете ее скверного характера. А недавние скриншоты из эфира, на которых совершенно нет вмешательства фотошопа, которым так злоупотребляет участница телестройки, поставили огромный крест на ее красоте.
Как выяснилось, без специальной обработки «мягкое место» блондинки выглядит плоским, а ноги кривыми и худыми, как спички. И это кардинально не соответствует фото, опубликованным в Инстаграме.
Не лучшим образом смотрится и лицо участницы реалити-шоу, она показалось хейтерам опухшим от бесконечных пьянок и непомерного аппетита.