Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина выглядит ужасающе

С первых дней своего нахождения в стенах знаменитой телестройки «Дом-2» Хромина заполучила репутацию одной из самых ярких красавиц за всю историю проекта. Более того, ей даже удалось затмить ведущую Ольгу Бузову в глазах Ромы Гриценко. Да и Саймон Марданшин в мгновение ока и думать забыл о Марго Овсянниковой, увидев шикарную блондинку.К слову, в последнее время безупречная внешность Лены все больше гаснет в свете ее скверного характера. А недавние скриншоты из эфира, на которых совершенно нет вмешательства фотошопа, которым так злоупотребляет участница телестройки, поставили огромный крест на ее красоте.Как выяснилось, без специальной обработки «мягкое место» блондинки выглядит плоским, а ноги кривыми и худыми, как спички. И это кардинально не соответствует фото, опубликованным в Инстаграме.Не лучшим образом смотрится и лицо участницы реалити-шоу, она показалось хейтерам опухшим от бесконечных пьянок и непомерного аппетита.