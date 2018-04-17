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Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии здоровья после инсульта

Фёдор Добронравов вернулся на сцену после перенесения инсульта. Актёр чувствует себя значительно лучше и может уже приступить к работе.

Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии здоровья после инсульта


Фёдор Добронравов рассказал, что чувствует себя хорошо. Актёр уже вернулся на сцену, в минувшие выходные зрители театра Сатиры имели возможность насладиться его игрой. На расспросы журналистов Добронравов ответил "Все под Богом ходим!" и поспешил уверить, что с ним всё хорошо. Поклонники заметили, что после перенесения инсульта актёр заметно похудел.

В середине марта Фёдора Добронравова госпитализировали в больницу с инсультом. Спектакли, в котором был задействован актёр были отменены. Коллеги и зрители поддерживали Добронравого и с нетерпением ждали его возвращения на сцену. После проведения операции и прохождения реабилитации актёр смог продолжить работу в театральной постановке "Где мы?".
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:45
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