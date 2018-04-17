Фёдор Добронравов рассказал о своём состоянии здоровья после инсульта

Фёдор Добронравов рассказал, что чувствует себя хорошо. Актёр уже вернулся на сцену, в минувшие выходные зрители театра Сатиры имели возможность насладиться его игрой. На расспросы журналистов Добронравов ответил "Все под Богом ходим!" и поспешил уверить, что с ним всё хорошо. Поклонники заметили, что после перенесения инсульта актёр заметно похудел.В середине марта Фёдора Добронравова госпитализировали в больницу с инсультом. Спектакли, в котором был задействован актёр были отменены. Коллеги и зрители поддерживали Добронравого и с нетерпением ждали его возвращения на сцену. После проведения операции и прохождения реабилитации актёр смог продолжить работу в театральной постановке "Где мы?".