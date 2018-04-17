Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать свои кроссовки во время интервью

Пользователи YouTube заметили появление на видеохостинге забавного интервью с актёром Томом Холландом, сыгравшим человека-паука в нескольких картинах Marvel. Как оказалось, друзья знаменитости обратились за помощью к видеоблогеру, чтобы тот помог им разыграть товарища. Беседа со знаменитостью проходила в небольшой комнате, за стеной которой находились знакомые актёра, в онлайн-режиме диктующие блогеру в наушник «безумные» вопросы.Больше всего пользователям YouTube понравился момент, когда молодой человек по просьбе друзей актёра попросил у Холланда разрешение облизать его кроссовки, ведь они выглядят просто идеально чистыми. Тот же, в свою очередь, немного растерялся, но ответил, что обувь ему не принадлежит, а после записи интервью он вынужден будет вернуть её владельцу.Видеоролик, на котором Том Холланд отказывает блогеру в его просьбе облизать кроссовки знаменитости на YouTube уже посмотрели почти полмиллиона пользователей. Сам же актёр признался, что это было самое «странное» интервью в его жизни.