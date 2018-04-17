АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать свои кроссовки во время интервью

Сыгравший человека-паука Том Холланд не разрешил видеоблогеру облизать свои кроссовки. «Странное» интервью для актёра придумали его друзья, решившие разыграть звезду.

Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать свои кроссовки во время интервью

Пользователи YouTube заметили появление на видеохостинге забавного интервью с актёром Томом Холландом, сыгравшим человека-паука в нескольких картинах Marvel. Как оказалось, друзья знаменитости обратились за помощью к видеоблогеру, чтобы тот помог им разыграть товарища. Беседа со знаменитостью проходила в небольшой комнате, за стеной которой находились знакомые актёра, в онлайн-режиме диктующие блогеру в наушник «безумные» вопросы.

Больше всего пользователям YouTube понравился момент, когда молодой человек по просьбе друзей актёра попросил у Холланда разрешение облизать его кроссовки, ведь они выглядят просто идеально чистыми. Тот же, в свою очередь, немного растерялся, но ответил, что обувь ему не принадлежит, а после записи интервью он вынужден будет вернуть её владельцу.

Видеоролик, на котором Том Холланд отказывает блогеру в его просьбе облизать кроссовки знаменитости на YouTube уже посмотрели почти полмиллиона пользователей. Сам же актёр признался, что это было самое «странное» интервью в его жизни.

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:31
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Учёные создали математическую модель для
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва
Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина
Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать
Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах
Промпроизводство в Российской Федерации в I
У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный
Haima показала кроссовер с дизайном в стиле
Aiways презентовала свой первый кроссовер U5 Ion
Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на
KIA представит в Париже новый Ceed в кузове
Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в
Состоялась официальная презентация автомобиля
Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Просмотреть все новости