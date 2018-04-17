В Башкирии собираются производить сухой кумыс

Глава проекта Акрам Горин считает, что таким образом кумыс можно будет распространять по всему миру и даже доставлять космонавтам на орбиту. Самым главным фактором успешности предприятия является соблюдение специальных температурных условий на предприятии.Стоит отметить, что сейчас специалисты в области микробиологии работают с кумысом и пытаются разобраться, какие полезные микроорганизмы в нем присутствуют. По мнению экспертов, продукт может восполнить недостающие микроэлементы в рационе питания космонавтов, а также решить их проблемы с кишечником, возникающих из-за нулевой гравитации. Важность кумыса в науке отметил представитель Московского государственного университета Андрей Шестаков.