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В Башкирии собираются производить сухой кумыс

Стало известно, что в Баймакском районе Башкирии собираются наладить производство сухого кумыса. С помощью специального оборудования специалистам удастся сохранить полезные свойства продукта, а местные жители получат возможность сдавать кобылье молоко на переработку.

В Башкирии собираются производить сухой кумыс


Глава проекта Акрам Горин считает, что таким образом кумыс можно будет распространять по всему миру и даже доставлять космонавтам на орбиту. Самым главным фактором успешности предприятия является соблюдение специальных температурных условий на предприятии.

Стоит отметить, что сейчас специалисты в области микробиологии работают с кумысом и пытаются разобраться, какие полезные микроорганизмы в нем присутствуют. По мнению экспертов, продукт может восполнить недостающие микроэлементы в рационе питания космонавтов, а также решить их проблемы с кишечником, возникающих из-за нулевой гравитации. Важность кумыса в науке отметил представитель Московского государственного университета Андрей Шестаков.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
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