Учёные: В Европе вскоре появятся первые модифицированные люди

Учёные из Института имени Фрэнсиса Крика убеждены, что в Европе вскоре появятся первые генетически модифицированные люди. Уже сейчас проводятся опыты по внесению изменений в ДНК, с помощью которых, исследователи планируют победить некоторые заболевания крови.Сотрудники биотехнологической компании Crispr также проводят работы по изменению ДНК человека. Специалисты надеются, что внесение изменений позволит блокировать мутации генов, а также восстановить и увеличить производство гемоглобина. Сейчас работа ведётся по удалению генов, подавляющих рост белка. Если эксперименты в этой области увенчаются успехом, заболевания крови станут первыми болезнями, которые будут побеждены путём редактирования ДНК.