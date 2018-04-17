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Учёные: В Европе вскоре появятся первые модифицированные люди

Учёные из Великобритании уверены, что вскоре появятся первые генетически модифицированные люди. Эксперименты в этой области уже проводятся. Вероятнее всего, первыми людей будущего получит Европа.

Учёные: В Европе вскоре появятся первые модифицированные люди


Учёные из Института имени Фрэнсиса Крика убеждены, что в Европе вскоре появятся первые генетически модифицированные люди. Уже сейчас проводятся опыты по внесению изменений в ДНК, с помощью которых, исследователи планируют победить некоторые заболевания крови.

Сотрудники биотехнологической компании Crispr также проводят работы по изменению ДНК человека. Специалисты надеются, что внесение изменений позволит блокировать мутации генов, а также восстановить и увеличить производство гемоглобина. Сейчас работа ведётся по удалению генов, подавляющих рост белка. Если эксперименты в этой области увенчаются успехом, заболевания крови станут первыми болезнями, которые будут побеждены путём редактирования ДНК.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:15
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