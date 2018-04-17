Смартфон KOOLNEE K1 предлагается за 139 долларов

KOOLNEE K1 предлагается с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2160 х 1080 пикселей, при этом соотношение сторон у матрицы 2:1. Также стоит выделить наличие сканера отпечатков пальцев и возможность разблокировки смартфона путем сканирования лица.Что касается камер, что тыльный модуль располагает двумя датчиками с разрешением 2 и 16 Мп, а фронтальная система оснащена 8-мегапиксельным сенсором.Процессором KOOLNEE K1 является чип MT6750T от MediaTek с восемью ядрами, который дополняется модулями ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 3190 мАч. За графику в телефоне отвечает контроллер Mali-T860 MP2. Для тех, кому не хватает 64 Гб встроенной памяти, есть возможность расширения до 128 Гб с помощью microSD-карты.