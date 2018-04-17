Смартфон KOOLNEE K1 предлагается за 139 долларов
На торговой площадке AliExpress появилась возможность купить смартфон KOOLNEE K1 всего за 139 долларов. Производитель снизил цену своего устройства, чтобы повысить на него спрос.
KOOLNEE K1 предлагается с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2160 х 1080 пикселей, при этом соотношение сторон у матрицы 2:1. Также стоит выделить наличие сканера отпечатков пальцев и возможность разблокировки смартфона путем сканирования лица.
Что касается камер, что тыльный модуль располагает двумя датчиками с разрешением 2 и 16 Мп, а фронтальная система оснащена 8-мегапиксельным сенсором.
Процессором KOOLNEE K1 является чип MT6750T от MediaTek с восемью ядрами, который дополняется модулями ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 3190 мАч. За графику в телефоне отвечает контроллер Mali-T860 MP2. Для тех, кому не хватает 64 Гб встроенной памяти, есть возможность расширения до 128 Гб с помощью microSD-карты.
KOOLNEE K1 предлагается с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2160 х 1080 пикселей, при этом соотношение сторон у матрицы 2:1. Также стоит выделить наличие сканера отпечатков пальцев и возможность разблокировки смартфона путем сканирования лица.
Что касается камер, что тыльный модуль располагает двумя датчиками с разрешением 2 и 16 Мп, а фронтальная система оснащена 8-мегапиксельным сенсором.
Процессором KOOLNEE K1 является чип MT6750T от MediaTek с восемью ядрами, который дополняется модулями ОЗУ и ПЗУ на 4 и 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 3190 мАч. За графику в телефоне отвечает контроллер Mali-T860 MP2. Для тех, кому не хватает 64 Гб встроенной памяти, есть возможность расширения до 128 Гб с помощью microSD-карты.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:00