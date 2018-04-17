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У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный мультфильм под названием «Дом-2. 300 лет спустя»

Теперь фанаты телепроекта «Дом-2» смогут смотреть его в виде анимационного сериала. Обещанный еще несколько месяцев назад продукт наконец-то вышел на экраны и отныне раз в неделю на официальной странице мультфильма в Instagram будет публиковаться новый выпуск.

Стоит отметить, что над созданием анимационного сериала «ДОМ-2. 300 лет спустя» работали две компании, руководителями которых являются известный писатель Олег Рой (TOYROY) и Катерина Осетрова («OSETROVA production»).

У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный мультфильм под названием «Дом-2. 300 лет спустя»

Разработчики попробовали предположить, как будет выглядеть одиозное реалити-шоу через 300 лет, используя таких персонажей как: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Гарик Харламов, Дональд Трамп, Елена Малышева, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Тимати и многие другие звезды телестройки и отечественного шоу-бизнеса.

«Основным героями будут, разумеется, топовые звезды «ДОМа-2»: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Степан Меньщиков. Мы намерены через призму иронии показать, что каждый из нас живет на «ДОМе-2» с таким же накалом страстей», - сообщил Олег Рой.

Он подчеркивает, что мультфильм, в котором будет развиваться очень интересный сюжет, посвящен исключительно проекту. А ознакомиться с первой серией уже можно в соцсети Instagram.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:07
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