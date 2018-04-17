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Учёные разработали имплант для защиты женщин от ВИЧ

Канадские учёные разработали имплант, который сможет защитить женщин от ВИЧ, передающийся половым путём. Разработка позволит уменьшит количество клеток, которые могут стать жертвами вируса.

Учёные разработали имплант для защиты женщин от ВИЧ


Учёные разработали средство защиты для женщин от ВИЧ, передающегося половым путём. Первоначально, специалисты планировали использовать новинку для точечной доставки препаратов, однако тесты показали, что она способна блокировать вирус. Имплант эффективен за счёт использования гидроксихлорохина. Данный препарат назначают для лечения некоторых иммунных заболеваний, он обладает умеренным иммуносупрессивным действием.

Учёные сообщили, что женский имплант от ВИЧ прошёл все необходимые тесты. Разработка уменьшила количество клеток, которые первыми становятся жертвами вируса. На данный момент пока неизвестно будут ли необходимы другие меры профилактики болезни, возможно имплант станет единственной защитой от ВИЧ.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:45
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