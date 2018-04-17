АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Простые правила для защиты глаз при длительных зрительных нагрузках

Специалисты составили небольшой список простых правил, с помощью которых можно сохранить зрение при длительных нагрузках.

Простые правила для защиты глаз при длительных зрительных нагрузках


В целом следует избегать чтения текста при тусклом освещении, поскольку в таком случае глаза сильно напрягаются. Специалисты советуют настраивать яркость дисплея в зависимости от освещения и времени суток. При темном освещении рекомендуется настраиваться на желтый фон, а при светлом – на холодный с оттенком голубизны.

Каждые 20-40 минут следует отвлекаться от работы и смотреть вдаль, чтобы дать мышцам глаз возможность отдохнуть. Это убережет от спазма аккомодации глаза. Для компьютера даже существуют специальные приложения. Еще важно часто моргать, чтобы яблоко глаза не пересыхало.

Также не стоит забывать об общих рекомендациях. Стоит выделить важность соблюдения дистанции в 50-76 см от картинки и одного уровня глаз и текста. Размер текста должен быть таким, чтобы человеку было комфортно его читать с указанного расстояния.

Если человек носит линзы или очки, то нужно обратиться к окулисту и правильно подобрать диоптрии для работы, чтобы снизить напряжение глаз.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Xiaomi готовится к презентации Xiaomi Mi A2 и
Вальтер Соломенцев пытался выбросить Олесю
Samsung «украл» вырез в экране смартфона у iPhone
Смартфон Samsung Galaxy J6 появился в базе данных
В Перу древних жителей хоронили с
Oppo запатентовала отпечаток пальцев в
В Сети возмущены безответственностью экс-супруга
Xiaomi Mi Mix 2S качественными снимками и высокой
Татьяна Владимировна чуть не ударила Дмитрия
«Доктор Веб» нашел новую угрозу для гаджетов на
Учёные разработали для носимой электроники гибкие
Виктория Романец в леопардовом наряде отключила
Porsche собрала спорткар 911 Turbo из кубиков
Промсвязьбанк запустил в работу онлайн-сервис для
В ASUS намерены выпустить собственный игровой
Филипп Киркоров запретил «Europa Plus» и «Ретро
Виктория Боня восхитила подписчиков в платье из
Российский учёный обнаружил экзопланету в
Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он
В Сети раскритиковали вокал Альбины Джанабаевой,
Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Лена Миро назвала Ольгу Бузову «фатальной
Простые правила для защиты глаз при длительных
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Просмотреть все новости