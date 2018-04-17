Простые правила для защиты глаз при длительных зрительных нагрузках

В целом следует избегать чтения текста при тусклом освещении, поскольку в таком случае глаза сильно напрягаются. Специалисты советуют настраивать яркость дисплея в зависимости от освещения и времени суток. При темном освещении рекомендуется настраиваться на желтый фон, а при светлом – на холодный с оттенком голубизны.Каждые 20-40 минут следует отвлекаться от работы и смотреть вдаль, чтобы дать мышцам глаз возможность отдохнуть. Это убережет от спазма аккомодации глаза. Для компьютера даже существуют специальные приложения. Еще важно часто моргать, чтобы яблоко глаза не пересыхало.Также не стоит забывать об общих рекомендациях. Стоит выделить важность соблюдения дистанции в 50-76 см от картинки и одного уровня глаз и текста. Размер текста должен быть таким, чтобы человеку было комфортно его читать с указанного расстояния.Если человек носит линзы или очки, то нужно обратиться к окулисту и правильно подобрать диоптрии для работы, чтобы снизить напряжение глаз.