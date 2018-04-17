Украина оштрафует Газпром за убытки от Nord Stream-2 после 2019 года

После 2019 года Газпром планирует снизить до минимума поставки газа через территорию Украины. Это произойдет после достройки газопровода по дну Балтики. Однако Киев уже сейчас планирует подать в международный Европейский арбитраж иск против российского монополиста. Успех в этом деле возможен, считают юристы, потому что в предыдущий раз Газпром был оштрафован почти на $3,6 млрд.Также Киев повысит транзитную ставку, что компенсировать все потери. Учитывая, что даже после ограничения "проходимости" по украинской ГТС, по ней будет перекачиваться не менее 15 млрд м3, тогда как промышленность и сельское хозяйство страны будет потреблять менее 12 млрд м3 через 3 года. Ранее сообщалось, что после подписания договора "Тимошенко-Путин", Украина потребляла 58 млрд м3 газа по самой высокой в Европе цене - $456 за 1000 кубометров "голубого топлива".