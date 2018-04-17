Украина оштрафует Газпром за убытки от Nord Stream-2 после 2019 года
Украина может поднять транзитную ставку до $10 за транспортировку 1000 м3 газа на 100 км. Это произойдет после ограничения транспортировки российского газа по решению руководства Газпрома. Кроме того, Киев планирует подать в международный суд иск за "упущенную выгоду из-за ограничения транзита через территорию Украины" российским монополистом.
После 2019 года Газпром планирует снизить до минимума поставки газа через территорию Украины. Это произойдет после достройки газопровода по дну Балтики. Однако Киев уже сейчас планирует подать в международный Европейский арбитраж иск против российского монополиста. Успех в этом деле возможен, считают юристы, потому что в предыдущий раз Газпром был оштрафован почти на $3,6 млрд.
Также Киев повысит транзитную ставку, что компенсировать все потери. Учитывая, что даже после ограничения "проходимости" по украинской ГТС, по ней будет перекачиваться не менее 15 млрд м3, тогда как промышленность и сельское хозяйство страны будет потреблять менее 12 млрд м3 через 3 года. Ранее сообщалось, что после подписания договора "Тимошенко-Путин", Украина потребляла 58 млрд м3 газа по самой высокой в Европе цене - $456 за 1000 кубометров "голубого топлива".
После 2019 года Газпром планирует снизить до минимума поставки газа через территорию Украины. Это произойдет после достройки газопровода по дну Балтики. Однако Киев уже сейчас планирует подать в международный Европейский арбитраж иск против российского монополиста. Успех в этом деле возможен, считают юристы, потому что в предыдущий раз Газпром был оштрафован почти на $3,6 млрд.
Также Киев повысит транзитную ставку, что компенсировать все потери. Учитывая, что даже после ограничения "проходимости" по украинской ГТС, по ней будет перекачиваться не менее 15 млрд м3, тогда как промышленность и сельское хозяйство страны будет потреблять менее 12 млрд м3 через 3 года. Ранее сообщалось, что после подписания договора "Тимошенко-Путин", Украина потребляла 58 млрд м3 газа по самой высокой в Европе цене - $456 за 1000 кубометров "голубого топлива".
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Добавил: Valeriy Сегодня, 13:15