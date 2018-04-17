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Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на дерево, чем заинтриговала фолловеров

Популярная модель и актриса Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на дерево. Фолловеров порадовал не только вид звезды снизу, но и заинтриговала сама подпись к опубликованному снимку.

Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на дерево, чем заинтриговала фолловеров

Не так давно Эмили Ратаковски удивила публику своей неожиданной свадьбой с Себастьяном Бирмакклардом, что спровоцировало появление в Сети некоторых слухов, например, о возможной беременности звезды. Новая публикация модели в некотором роде подтвердила догадки фолловеров, а также ещё больше заинтриговала. На снимке Ратаковски вылезла на дерево без бюстгальтера, надев на себя лишь укороченный лёгкий топ, позволяющий рассмотреть её грудь снизу.

Подписчики микроблога модели не поняли, для чего она взяла в руки грейпфрут, который расположила как раз на уровне оголённого живота, но вот подпись к снимку внесла некоторую ясность. Эмили Ратаковски назвала его «плодородным фруктом», на что фанаты тут же отреагировали в комментариях уверенными заявлениями о беременности знаменитости.

Среди поклонников актрисы нашлись и те, кто решил, что таким образом она решила просто подразнить публику на фоне последних слухов, а вот снимок Ратаковски на дереве без бюстгальтера признали очень даже эффектным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:45
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