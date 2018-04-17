Первый канал планирует запустить "Голос" для пенсионеров

Первый канал дал шанс пенсионерам проявить себя. В эфире телеканала вскоре появится вокальное шоу "Голос.60+". Любой желающий, отвечающий возрастным требованиям, сможет показать свой талант всей стране. Организаторы шоу объявили о начале сбора анкет пенсионеров. Кроме того, подать заявку на участие могут и другие участники, планирующие состязаться за главный приз в "Голос" привычного формата.Дата старта нового проекта Первого канала не разглашается. Также пока неизвестно кто займёт кресла судей "Голоса" для пенсионеров. Пользователи Сети восприняли новость о новом формате вокального шоу с воодушевлением. Большинство рады тому, что пожилые люди смогут найти занятие по душе, а также показать свой талант.