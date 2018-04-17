АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Первый канал планирует запустить "Голос" для пенсионеров

Первый канал поделился своими планами на официальной странице в Instagram. Новым проектом телекомпании станет шоу "Голос. 60+", ориентированный на пенсионеров.

Первый канал планирует запустить "Голос" для пенсионеров


Первый канал дал шанс пенсионерам проявить себя. В эфире телеканала вскоре появится вокальное шоу "Голос.60+". Любой желающий, отвечающий возрастным требованиям, сможет показать свой талант всей стране. Организаторы шоу объявили о начале сбора анкет пенсионеров. Кроме того, подать заявку на участие могут и другие участники, планирующие состязаться за главный приз в "Голос" привычного формата.

Дата старта нового проекта Первого канала не разглашается. Также пока неизвестно кто займёт кресла судей "Голоса" для пенсионеров. Пользователи Сети восприняли новость о новом формате вокального шоу с воодушевлением. Большинство рады тому, что пожилые люди смогут найти занятие по душе, а также показать свой талант.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Собчак оказался у ног актрисы Виктории
Учёные: В Европе вскоре появятся первые
Роман Капаклы понял свою вину и решил, что больше
Смартфон KOOLNEE K1 предлагается за 139 долларов
Ольга Бузова опять погуляла в компании с лучшим
Компания Volkswagen запланировала редизайн
«Самая стильная мама года» Анна Седокова пришла
Компания Foton обновила пикап Tunland
Учёные разработали имплант для защиты женщин от
Минивэн Honda Odyssey 2019 появился в продаже за
Поклонники назвали поведение Натальи Рудовой
В Балтийском море найден крупный клад X века
Chevy вынужден сократить объёмы производства
Алиана Устиненко восхитила подписчиков образом из
Дочь Ларисы Гузеевой пошла красотой в мать&#8205;
Huawei анонсировала смартфон Y6 за 150 долларов
Фанаты Волочковой ужаснулись от видео её
Певец Данко отрицает слухи о романе с Даной
Украина оштрафует Газпром за убытки от Nord
Фото матери Аллы Пугачевой растрогало ее фанатов
Кроссовер Geely Emgrand X7 после рестайлинга
Беременная Светлана Лобода показала подписчикам
Джастин Бибер защитил девушку от нападения
Виктория Романец и Антон Гусев поделились
Первый канал планирует запустить "Голос" для
На старых снимках Lunar Orbiter 5 уфолог
Комментируя заявление о создании империи, Лена
Наталья Волошина топ-менеджер Промсвязьбанка:
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал
Презентация операционной системы Flyme 7
Просмотреть все новости