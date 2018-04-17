Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в Вишневый сад

Звездная теледива приглашает всех в Вишневый сад и отмечает публикацию хэштегом #ялюблюсвоюработу., - прокомментировала свое фото в Instagram.Фанаты звезды были очарованы ее романтичным образом чеховской героини и многие согласились, что он ей очень идет. Но если поклонники Бузовой в восторге оттого, какая разная она бывает, то хейтеры сокрушаются, что «все извратили»., - пишут неугомонные антифанаты.В ответ настоящие поклонники телестройки Ольги Бузовой написали, что с нетепрением ожидают выхода программы в эфир.