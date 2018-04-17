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Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в Вишневый сад

Поклонников реалити-шоу «Дом-2» ожидает сюрприз, подготовленный ведущими телестройки Ольгой Бузовой и Андреем Черкасовым.

Звездная теледива приглашает всех в Вишневый сад и отмечает публикацию хэштегом #ялюблюсвоюработу.

Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в Вишневый сад

«Добро пожаловать в наш Вишневый сад. Ведем приход с @cherkasov119 смотрите в следующий понедельник на ТнТ», - прокомментировала свое фото в Instagram.

Фанаты звезды были очарованы ее романтичным образом чеховской героини и многие согласились, что он ей очень идет. Но если поклонники Бузовой в восторге оттого, какая разная она бывает, то хейтеры сокрушаются, что «все извратили».

«Как не стыдно в этих балаганах участвовать. Чем дальше, тем примитивнее...», - пишут неугомонные антифанаты.

В ответ настоящие поклонники телестройки Ольги Бузовой написали, что с нетепрением ожидают выхода программы в эфир.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39
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