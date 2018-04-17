Презентация операционной системы Flyme 7 состоится 22 апреля
Представители компании Meizu раскрыли дату презентации новой программной платформы Flyme 7. Таким образом, ее должны представить уже 22 апреля вместе с модельной линейкой Meizu 15.
На официальной странице бренда Meizu в социальной сети Weibo появилась информация в виде тизеров, которые и раскрыли дату проведения презентации операционной системы Flyme 7. Также отмечается, что китайский бренд начал набирать людей для проведения бета-тестирования, чтобы вовремя найти все проблемы системы и исправить их перед официальным релизом.
Считается, что главным новшеством Flyme 7 станет обновленный внешний вид пользовательского меню. Должны добавиться новые ярлыки приложений, дополнения в программное обеспечение для работы с камерой, а также возможность работы с системой искусственного интеллекта.
Не менее важным обновлением станет увеличение автономности и производительности смартфонов.
На официальной странице бренда Meizu в социальной сети Weibo появилась информация в виде тизеров, которые и раскрыли дату проведения презентации операционной системы Flyme 7. Также отмечается, что китайский бренд начал набирать людей для проведения бета-тестирования, чтобы вовремя найти все проблемы системы и исправить их перед официальным релизом.
Считается, что главным новшеством Flyme 7 станет обновленный внешний вид пользовательского меню. Должны добавиться новые ярлыки приложений, дополнения в программное обеспечение для работы с камерой, а также возможность работы с системой искусственного интеллекта.
Не менее важным обновлением станет увеличение автономности и производительности смартфонов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30