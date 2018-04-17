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Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на мужчин

Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Элина Камирен отправилась в Грузию, а именно в ее столицу, где встретилась вместе со своими подругами.

Кроме того, в Тбилиси она решила совместить приятное с полезным и как обещала сняла новый влог, для ее YouTube-канала, который выйдет уже совсем скоро.

Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на мужчин

«Готовим материал #запискиохотницы о Тбилиси», - проанонсировала она в своем Instagram.

Девушка рассказала, что в своем новом ролике расскажет о лучших местах «охоты» на миллионеров, о том, как за последнее время изменился менталитет грузинских мужчин, где вкусно покушать, куда сходить, какой отель выбрать, наряды каких модных дизайнеров стоит присмотреть, а также где найти казино и другие развлечения.

Стоит отметить, что «Записки охотницы» Элина Камирен снимает уже очень давно и имеют достаточно большой спрос у пользователей Сети. И хотя советами о том, как завоевать богатого мужчины, вряд ли кто-то пользуется, однако другая информация вполне интересна.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:29
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