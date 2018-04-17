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На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым

В Сети появилась информация о том, что совсем скоро на ТВ-экраны вернётся популярное ранее шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Об этом рассказал Гавриил Гордеев, директор телеканала ТНТ4.

На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым

Многие зрители помнят скандальное и довольно эмоциональное шоу с ярким и тогда ещё длинноволосым Дмитием Нагиевым «Окна». В студии программы разворачивались самые непредсказуемые события. Герои дрались, выясняли отношения, признавались в любви и даже женились. Сейчас, по мнению директора телеканала ТНТ4, этот формат очень интересен публике. Именно поэтому было принято решение о возвращении шоу в эфирную сетку.

Сообщается, что в ближайшее время зрители получат возможность снова пересмотреть все самые интересные и провокационные выпуски шоу «Окна» из 732 существующих. Скандальная передача с Дмитрием Нагиевым снова будет транслироваться начиная с пятницы, 20 апреля на телеканале ТНТ4 в 20.00.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:26
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