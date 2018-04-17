В ASUS намерены выпустить собственный игровой смартфон

Напомним, что компании ASUS принадлежит бренд ROG, под которым выпускаются мощные игровые компьютерные системы. Вероятнее всего, что этот новый девайс будет относиться именно к модельному ряду данной торговой марки.Эксперты уже начали гадать, какая «начинка» появится у этого устройства. Таким образом, считается, что однозначно смартфон должен получить передовой процессор Qualcomm Snapdragon 845, тактовая частота работы которого составляет 2,8 ГГц. Помимо этого для требовательных игр предложат графический модуль Adreno 630 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также должен появиться качественный дисплей с поддержкой частоты обновлений кадров до 120 Гц.