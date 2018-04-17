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В ASUS намерены выпустить собственный игровой смартфон

Руководитель тайваньской компании ASUS Джерри Шен, в рамках проведения церемонии открытия 100-го магазина на Филиппинах, признался в том, что у бренда появились намерения разработать собственный игровой смартфон. Он не поделился какими-либо подробностями и не раскрыл технических характеристик, но менеджер отметил, что новое игровое устройство не оставит равнодушным геймеров.

В ASUS намерены выпустить собственный игровой смартфон


Напомним, что компании ASUS принадлежит бренд ROG, под которым выпускаются мощные игровые компьютерные системы. Вероятнее всего, что этот новый девайс будет относиться именно к модельному ряду данной торговой марки.

Эксперты уже начали гадать, какая «начинка» появится у этого устройства. Таким образом, считается, что однозначно смартфон должен получить передовой процессор Qualcomm Snapdragon 845, тактовая частота работы которого составляет 2,8 ГГц. Помимо этого для требовательных игр предложат графический модуль Adreno 630 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также должен появиться качественный дисплей с поддержкой частоты обновлений кадров до 120 Гц.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:45
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