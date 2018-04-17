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Ольга Бузова в образе чеховской героини готова для поэзии и любви

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова удивила фанатов своим необычным образом, будто сошедшим с театральных подмостков.

Закрытое платье, собачка под мышкой, перчатки и пышная шляпа создали из Бузовой героиню из пьес Антона Чехова.

Ольга Бузова в образе чеховской героини готова для поэзии и любви

«Пришла весна. Время любви, романтики, поэзии, и настоящих мужчин. Я готова», - определила свое настроение на черно-белом фото сама Ольга Бузова.

Фанаты сошлись во мнении, что Ольга прекрасна в этом образе и посоветовали хейтерам «завидовать молча».

«Почему то вспомнились слова: дама сдавала в багаж... Образ интересный, и очень идет тебе!», – написал один их поклонников, точно угадав замысел фотохудожника.

Фанаты напомнили всем недоброжелателям, что Ольга добилась многого самостоятельно и только за это стоит уважать ее творчество.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:13
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