Ольга Бузова в образе чеховской героини готова для поэзии и любви
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова удивила фанатов своим необычным образом, будто сошедшим с театральных подмостков.
Закрытое платье, собачка под мышкой, перчатки и пышная шляпа создали из Бузовой героиню из пьес Антона Чехова.
«Пришла весна. Время любви, романтики, поэзии, и настоящих мужчин. Я готова», - определила свое настроение на черно-белом фото сама Ольга Бузова.
Фанаты сошлись во мнении, что Ольга прекрасна в этом образе и посоветовали хейтерам «завидовать молча».
«Почему то вспомнились слова: дама сдавала в багаж... Образ интересный, и очень идет тебе!», – написал один их поклонников, точно угадав замысел фотохудожника.
Фанаты напомнили всем недоброжелателям, что Ольга добилась многого самостоятельно и только за это стоит уважать ее творчество.
Закрытое платье, собачка под мышкой, перчатки и пышная шляпа создали из Бузовой героиню из пьес Антона Чехова.
«Пришла весна. Время любви, романтики, поэзии, и настоящих мужчин. Я готова», - определила свое настроение на черно-белом фото сама Ольга Бузова.
Фанаты сошлись во мнении, что Ольга прекрасна в этом образе и посоветовали хейтерам «завидовать молча».
«Почему то вспомнились слова: дама сдавала в багаж... Образ интересный, и очень идет тебе!», – написал один их поклонников, точно угадав замысел фотохудожника.
Фанаты напомнили всем недоброжелателям, что Ольга добилась многого самостоятельно и только за это стоит уважать ее творчество.