Ольга Бузова в образе чеховской героини готова для поэзии и любви

Закрытое платье, собачка под мышкой, перчатки и пышная шляпа создали из Бузовой героиню из пьес Антона Чехова., - определила свое настроение на черно-белом фото сама Ольга Бузова.Фанаты сошлись во мнении, что Ольга прекрасна в этом образе и посоветовали хейтерам «завидовать молча»., – написал один их поклонников, точно угадав замысел фотохудожника.Фанаты напомнили всем недоброжелателям, что Ольга добилась многого самостоятельно и только за это стоит уважать ее творчество.