Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он воскресил бы в "Игре престолов"

Фентезийная сага «Игра престолов», снятая по циклу романов писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», завоевала сердца миллионов почитателей со всего мира. Поклонники саги с замиранием сердца смотрят каждую серию, так как Мартин любит убирать кажись главных героев, при чем это всегда происходит неожиданно. Однако, по мнению самого автора романов, он все же «воскресил» бы одного из ключевых героев сериала.По мнению Мартина, каналу НВО стоит прислушаться к его советам и вернуть леди Винтерфелла Кэйтлин Старк снова в сериал, так как в книге она играет особую роль безжалостного мстителя.