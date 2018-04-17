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Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он воскресил бы в "Игре престолов"

Джордж Мартин стал известным после экранизации его цикла романов «Песнь Льда и Пламени». И хотя авторы саги-фентези «Игра престолов» стараются максимально снимать согласно книгам, однако, по мнению писателя, одного ключевого персонажа он все вернул бы в сериал. Мартин считает, что без Кэйтлин Старк никак не обойтись.

Джордж Мартин рассказал, какого персонажа он воскресил бы в "Игре престолов"


Фентезийная сага «Игра престолов», снятая по циклу романов писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», завоевала сердца миллионов почитателей со всего мира. Поклонники саги с замиранием сердца смотрят каждую серию, так как Мартин любит убирать кажись главных героев, при чем это всегда происходит неожиданно. Однако, по мнению самого автора романов, он все же «воскресил» бы одного из ключевых героев сериала.

По мнению Мартина, каналу НВО стоит прислушаться к его советам и вернуть леди Винтерфелла Кэйтлин Старк снова в сериал, так как в книге она играет особую роль безжалостного мстителя.
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Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 11:30
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