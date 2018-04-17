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Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Пулитцеровской премией был отмечен альбом "DAMN" рэпера Кендрика Ламара. Награждение победителей премии прошло 16 апреля в Нью-Йорке.

Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию


Традиционно Пулитцеровская премия вручается за выдающиеся достижения в журналистике. Также наградами отмечаются литературные и музыкальные произведений. Рэп-исполнитель Кендрик Ламар одержал победу в номинации "Музыка".

Жюри Пулитцеровской премии дали высокую оценку альбому "DAMN". Они назвали трек-лист пластинки коллекцией произведений, которые объединяет искренностью простого языка в сочетании с динамичной музыкой. Организаторы премии считают, что песни Кендрика Ламара позволяют получить представление о современном быте афроамериканцев. По установленным правилам, имена победителей премии оставались неизвестными до объявления результатов.
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Культура
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 11:15
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