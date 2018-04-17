Репер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Традиционно Пулитцеровская премия вручается за выдающиеся достижения в журналистике. Также наградами отмечаются литературные и музыкальные произведений. Рэп-исполнитель Кендрик Ламар одержал победу в номинации "Музыка".Жюри Пулитцеровской премии дали высокую оценку альбому "DAMN". Они назвали трек-лист пластинки коллекцией произведений, которые объединяет искренностью простого языка в сочетании с динамичной музыкой. Организаторы премии считают, что песни Кендрика Ламара позволяют получить представление о современном быте афроамериканцев. По установленным правилам, имена победителей премии оставались неизвестными до объявления результатов.