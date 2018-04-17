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Празднуя 50-летие Валерия совершенно не стесняется своего тела

Певица Валерия откровенно рассказала о том, что в 50 лет она больше не стесняется своего тела. Звезда сегодня празднует свой день рождения, с которым её уже с утра поздравили многие фанаты, коллеги и близкие родственники.

Празднуя 50-летие Валерия совершенно не стесняется своего тела

Валерия уже давно собирает на своих концертах полные залы. Многим творчество певицы нравится из-за проникновенных песен, а кто-то восхищается ею, как человеком. Сегодня исполнительница отмечает 50 юбилей, в честь чего «СтарХит» опубликовал интервью с ней. Оказалось, что в отличие от юношеских лет, сейчас Валерия не стесняется своего тела, считая, что выглядит на порядок лучше, чем раньше.

Стоит отметить, что певица отрицательно относится к пластической хирургии, считая, что каждая женщина в состоянии сама позаботиться о красоте и молодости своей кожи. Валерия использует в уходе за собой некоторые народные средства, среди которых протирание лица льдом из отвара ромашки и маски на основе сметаны.

Сохранять не только здоровый внешний вид, но и стройность исполнительнице весьма важно, ведь она постоянно на виду у многочисленной публики. Для этого она регулярно занимается физическими упражнениям, а также работает над собой морально. По мнению звезды, на лице человека также отражаются и его мысли.

Празднуя 50-летие Валерия совершенно не стесняется своего тела

Несмотря на цифру 50 в паспорте, Валерия чувствует себя молодой и активной, особенно теперь, когда дети выросли и у них с мужем появилось время друг для друга. Иосиф Пригожин любит баловать супругу неожиданными сюрпризами. Недавно, например, в один момент предложил слетать на пару дней в Дубай, а утром они уже были в аэропорту.

Кроме откровенных признаний журналистам, певица также согласилась и на фотосессию, подчеркнув, что не видит повода отказываться, ведь даже в 50 лет она совсем не стесняется своего тела.
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dzen / ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:08
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