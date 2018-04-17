Huawei анонсировала смартфон Y6 за 150 долларов

Отмечается, что смартфон Huawei Y6 получит 5,7-дюймовый дисплей. За функционирование всех систем будет отвечать процессор Snapdragon 450 и вполне емкий за такую цену аккумулятор на 3 тысячи мАч.Чип будет дополняться оперативной памятью с объемом 2 гигабайта. Помимо этого отмечается наличие фронтальной камеры, разрешение которой будет на уровне 13 мегапикселей.С самого начала в качестве программной платформы станет использоваться операционная система Android 8.0 Oreo, а приобрести новинку можно будет в трех цветах – золотистом, голубом и черном.