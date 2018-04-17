Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello взбудоражил фанатов

Побывала на этом мероприятии и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, вібравшая элегантный, но «горячий» белый наряд, который дополнили туфли-лодочки такого же цвета.Довольно классический крой платья, тем не менее, фривольно открывал в высоком разрезе стройные ножки Дарьи.Фанаты Пынзарь сошлись во мнении, что Дарья создала «супер-образ и выглядела на премии Hello очень женственной и милой.Также фолловеры похвалили удачный макияж и стильную прическу Дарьи Пынзарь., - засыпали комплиментами поклонники Дашу.Сама Дарья в комментарии к фото напомнила о конкурсе «Лицо bonprix-2018». Куда была приглашена в качестве члена жюри и очередной раз пригласила желающих побороться на награду в 100 тысяч рублей.