АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello взбудоражил фанатов

Одним из самых обсуждаемых событий последних дней стала премия журнала Hello, на которой выбирали самых стильных отечественных знаменитостей по версии еженедельника.

Побывала на этом мероприятии и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, вібравшая элегантный, но «горячий» белый наряд, который дополнили туфли-лодочки такого же цвета.

Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello взбудоражил фанатов

Довольно классический крой платья, тем не менее, фривольно открывал в высоком разрезе стройные ножки Дарьи.

Фанаты Пынзарь сошлись во мнении, что Дарья создала «супер-образ и выглядела на премии Hello очень женственной и милой.

Также фолловеры похвалили удачный макияж и стильную прическу Дарьи Пынзарь.

Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello взбудоражил фанатов

«Безупречна и сногсшибательна. Пример для подражания. Заботливая мама, счастливая и безупречна красивая», - засыпали комплиментами поклонники Дашу.

Сама Дарья в комментарии к фото напомнила о конкурсе «Лицо bonprix-2018». Куда была приглашена в качестве члена жюри и очередной раз пригласила желающих побороться на награду в 100 тысяч рублей.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Робот-стилист поможет выбрать рубашку мужчине
Папирус Древнего Египта хранит обвинения в
Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными
Алиса Вокс продает обед в своем обществе
Появились подробные технические характеристики
Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный
На опасно близком расстоянии от Земли внезапно
Ольга Бузова не исключает у себя пластической
Ученые из Челябинска внедрили в футболки
Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы
В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не
Sony Mobile Communications представила смартфон
Просмотреть все новости