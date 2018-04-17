Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello взбудоражил фанатов
Одним из самых обсуждаемых событий последних дней стала премия журнала Hello, на которой выбирали самых стильных отечественных знаменитостей по версии еженедельника.
Побывала на этом мероприятии и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, вібравшая элегантный, но «горячий» белый наряд, который дополнили туфли-лодочки такого же цвета.
Довольно классический крой платья, тем не менее, фривольно открывал в высоком разрезе стройные ножки Дарьи.
Фанаты Пынзарь сошлись во мнении, что Дарья создала «супер-образ и выглядела на премии Hello очень женственной и милой.
Также фолловеры похвалили удачный макияж и стильную прическу Дарьи Пынзарь.
«Безупречна и сногсшибательна. Пример для подражания. Заботливая мама, счастливая и безупречна красивая», - засыпали комплиментами поклонники Дашу.
Сама Дарья в комментарии к фото напомнила о конкурсе «Лицо bonprix-2018». Куда была приглашена в качестве члена жюри и очередной раз пригласила желающих побороться на награду в 100 тысяч рублей.
Побывала на этом мероприятии и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, вібравшая элегантный, но «горячий» белый наряд, который дополнили туфли-лодочки такого же цвета.
Довольно классический крой платья, тем не менее, фривольно открывал в высоком разрезе стройные ножки Дарьи.
Фанаты Пынзарь сошлись во мнении, что Дарья создала «супер-образ и выглядела на премии Hello очень женственной и милой.
Также фолловеры похвалили удачный макияж и стильную прическу Дарьи Пынзарь.
«Безупречна и сногсшибательна. Пример для подражания. Заботливая мама, счастливая и безупречна красивая», - засыпали комплиментами поклонники Дашу.
Сама Дарья в комментарии к фото напомнила о конкурсе «Лицо bonprix-2018». Куда была приглашена в качестве члена жюри и очередной раз пригласила желающих побороться на награду в 100 тысяч рублей.