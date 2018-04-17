Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит Ольгу Бузову не как женщину, а как кумира

«Это как будто я влюблена в Энрике Иглесиаса. Ничего не будет, понятно, но я влюблена! И у него также, не более того», - объяснила болгарка.

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