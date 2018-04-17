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Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит Ольгу Бузову не как женщину, а как кумира

Отношения Романа Гриценко и Иваны Диловой с некоторый пор напоминают зрителям телепроекта «Дом-2» несостоявшиеся отношения парня с Еленой Хроминой. Почему так происходит попыталась объяснить сама болгарка.

По словам девушки, пока они были на Сейшелах, то молодой человек флиртовал с ней, выделяя из общего числа участниц, но по возвращению в Москву все кардинально изменилось.

Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит Ольгу Бузову не как женщину, а как кумира

Рома всячески пытается избежать встреч с Иваной и общается с ней только в присутствии других участников, так как считает, что его заставляют с ней строить любовь.

Сейчас Дилова пробует разобраться в сложившейся ситуации и первое, что ей приходит в голову – это что Гриценко что-то скрывает. Ведь если бы никаких тайн не было, то зачем тогда вдруг резко отказываться от нее?

Кроме того, участница считает, что после возвращения на Поляну, парень снова начал думать об Ольше Бузовой, но его любовь к ней не как к женщине, а как к кумиру.

«Это как будто я влюблена в Энрике Иглесиаса. Ничего не будет, понятно, но я влюблена! И у него также, не более того», - объяснила болгарка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:57
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