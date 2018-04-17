Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с главным призом, Седокова и Решетова показали откровенные наряды

Наряду с журналисткой и политиком премии удостоились Ирина Безрукова, Анна Седокова и другие знаменитости.Гостей встречала главред еженедельника Светлана Бондарчук, надевшая по традиции эффектное красное платье.В номинации «Самая стильная пара» победил Павел ля и Ляйсан Утяшева. «Стильной мамой года» стала Анна Седокова, а главный приз достался экс-кандидату в президенты Ксении Собчак.Абсолютно все знаменитости поразили публику своими стильными нарядами: победительница Собчак пришла в длинном синем платье на запах с люрексом, Седокова поразила откровенным нарядом состоящем из черного боди прикрытом прозрачной тканью, но не скрывающей соблазнительную фигуру молодой мамы.Стройные ноги решила продемонстрировать и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова, облачившаяся в сложный наряд белого цвета.Ирина Безрукова выбрала для мероприятия длинное платье «в пол» из блестящей струящейся ткани цвета темного изумруда, в котором и стала победительницей в номинации «классика».