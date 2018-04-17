Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на дне рождения Ромы Гриценко с новой девушкой; у Ольги Орловой произошел нервный срыв

Фанаты знаменитой телестройки были огорчены уходом Саймона Марданшина. Общественность надеялась, что мужчина помирится с Леной Хроминой, а затем вернется на поляну. Однако, как выяснилось, Саймон не только не намерен возвращаться, но уже закрутил роман с девушкой за периметром телешоу.Когда экс-участник появился на праздновании дня рождения Романа Гриценко, последние надежды поклонников рухнули. Марданшин показал, что замечательно живет и за стенами «Дома-2» и уже встретил интересную девушку, которая не является бывшей героиней телепроекта.Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» зачатсую устраивают друг другу всяческие провокации, чтобы заполучить эфирное время, и это прекрасно известно телезрителям и ведущим. При этом Ольга Орлова, пользующаяся множеством привилегий, сорвалась, заявив, что устала обсуждать ложь коллектива, и покинула студию.Поклонники постоянно обвиняют участников во лжи, однако ведущие, как правило, такое себе не позволяют. На данный момент всем интересно узнать, что же такое обсуждали домовцы, что даже Черкасов не смог вернуть Ольгу обратно. Многие предположили, что во всем виноват Рома Гриценко, который якобы испытывает невероятные чувства к ведущей Ольге Бузовой.А не так давно о разрыве отношений сообщили Алексей Кудряшов и Настя Балинская, а также Майя Донцова и Алексей Купин. Не исключено, что ведущая скандального телепроекта возмутилась именно ими.