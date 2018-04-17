Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с Ириной Шейк

Несмотря на то, что в течение трёх лет с момента разрыва с Ириной Шейк Криштиану Роналду уже обзавёлся новым романом с 23-летней Джорджиной Родригес, в котором появилась дочь Алана, футболист до сих пор мечтает об отношениях с экс-возлюбленной. Об этом, по данным отдельных СМИ, сообщил близкий друг звезды.Сама же Ирина Шейк тоже не свободна. Сейчас она в паре с Брэдли Купером растит общую дочь Лею, но старается сильно не афишировать личную жизнь. Стоит отметить, что близкие знакомые Криштиану Роналду знают, как тщательно он следит за новостями о бывшей возлюбленной, а некоторым даже признавался, что жалеет об их расставании.На сегодняшний день поклонники до сих пор не знают точную причину разрыва 33-летнего футболиста и модели, но ходят слухи, что Роналду часто изменял Шейк, а после расставания они заключили договор о неразглашении информации о том, что было в отношениях.