Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются созданием нового реалити-шоу, которое станет конкурентом «Дому-2»

Несмотря на то, что сами супруги объяснили свое решение желанием обзавестись ребенком и создать полноценную семью, для многих стало ясно, что их выгнали со скандалом из-за стремительно падающих рейтингов.Однако на днях стало известно, что Алексей Михайловский и Наталья Варвина уже разработали план мести и спустя несколько месяцев перерыва занялись запуском нового реалити-шоу на одном из федеральных каналов.Более чем вероятно, что супруги решили не только затмить телестройку, которая выходит на экраны уже практически 14 лет, но и переманят всех ее зрителей, чем поставят точку в существовании «Дома-2».И если парочке удастся создать качественный и интересный для пользователей контент, то руководству канала ТНТ действительно есть о чем волноваться.