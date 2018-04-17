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Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются созданием нового реалити-шоу, которое станет конкурентом «Дому-2»

В конце прошлого года генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» Алексей Михайловский неожиданно для всех заявил о своем уходе. Вслед за ним периметр покинула и его жена, работающая хореографом в Школе актерского мастерства.

Несмотря на то, что сами супруги объяснили свое решение желанием обзавестись ребенком и создать полноценную семью, для многих стало ясно, что их выгнали со скандалом из-за стремительно падающих рейтингов.

Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются созданием нового реалити-шоу, которое станет конкурентом «Дому-2»

Однако на днях стало известно, что Алексей Михайловский и Наталья Варвина уже разработали план мести и спустя несколько месяцев перерыва занялись запуском нового реалити-шоу на одном из федеральных каналов.

Более чем вероятно, что супруги решили не только затмить телестройку, которая выходит на экраны уже практически 14 лет, но и переманят всех ее зрителей, чем поставят точку в существовании «Дома-2».

И если парочке удастся создать качественный и интересный для пользователей контент, то руководству канала ТНТ действительно есть о чем волноваться.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:37
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