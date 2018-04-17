Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются созданием нового реалити-шоу, которое станет конкурентом «Дому-2»
В конце прошлого года генеральный продюсер реалити-шоу «Дом-2» Алексей Михайловский неожиданно для всех заявил о своем уходе. Вслед за ним периметр покинула и его жена, работающая хореографом в Школе актерского мастерства.
Несмотря на то, что сами супруги объяснили свое решение желанием обзавестись ребенком и создать полноценную семью, для многих стало ясно, что их выгнали со скандалом из-за стремительно падающих рейтингов.
Однако на днях стало известно, что Алексей Михайловский и Наталья Варвина уже разработали план мести и спустя несколько месяцев перерыва занялись запуском нового реалити-шоу на одном из федеральных каналов.
Более чем вероятно, что супруги решили не только затмить телестройку, которая выходит на экраны уже практически 14 лет, но и переманят всех ее зрителей, чем поставят точку в существовании «Дома-2».
И если парочке удастся создать качественный и интересный для пользователей контент, то руководству канала ТНТ действительно есть о чем волноваться.
Несмотря на то, что сами супруги объяснили свое решение желанием обзавестись ребенком и создать полноценную семью, для многих стало ясно, что их выгнали со скандалом из-за стремительно падающих рейтингов.
Однако на днях стало известно, что Алексей Михайловский и Наталья Варвина уже разработали план мести и спустя несколько месяцев перерыва занялись запуском нового реалити-шоу на одном из федеральных каналов.
Более чем вероятно, что супруги решили не только затмить телестройку, которая выходит на экраны уже практически 14 лет, но и переманят всех ее зрителей, чем поставят точку в существовании «Дома-2».
И если парочке удастся создать качественный и интересный для пользователей контент, то руководству канала ТНТ действительно есть о чем волноваться.