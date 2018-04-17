Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах
В сети обнародовали официальные скетчи бюджетного чешского кроссовера Skoda Kamiq. Официальная презентация новинки состоится в конце апреля. Для Skoda Kamiq станет первым рынком сбыта Китай, где автомобиль появится в продаже уже летом текущего года.
В модельном ряду чешского производителя кроссовер Skoda Kamiq займёт нишу на ступень ниже Karoq. Новый кроссовер построен на платформе MQB, его габариты составляют 4390х1781х1593 мм, а расстояние между осями 2 610 мм.
На китайском рынка новый кроссовер будет предложен с 1,5-литровым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил. О трансмиссии автомобиля пока ничего не известно. По предположению экспертов, Skoda Kamiq будет переднеприводным.
Производить новый кроссовер будут в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC. О стоимости автомобиля пока не сообщается.
В модельном ряду чешского производителя кроссовер Skoda Kamiq займёт нишу на ступень ниже Karoq. Новый кроссовер построен на платформе MQB, его габариты составляют 4390х1781х1593 мм, а расстояние между осями 2 610 мм.
На китайском рынка новый кроссовер будет предложен с 1,5-литровым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил. О трансмиссии автомобиля пока ничего не известно. По предположению экспертов, Skoda Kamiq будет переднеприводным.
Производить новый кроссовер будут в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC. О стоимости автомобиля пока не сообщается.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30