Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах

В модельном ряду чешского производителя кроссовер Skoda Kamiq займёт нишу на ступень ниже Karoq. Новый кроссовер построен на платформе MQB, его габариты составляют 4390х1781х1593 мм, а расстояние между осями 2 610 мм.На китайском рынка новый кроссовер будет предложен с 1,5-литровым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил. О трансмиссии автомобиля пока ничего не известно. По предположению экспертов, Skoda Kamiq будет переднеприводным.Производить новый кроссовер будут в Китае на совместном предприятии Volkswagen и SAIC. О стоимости автомобиля пока не сообщается.