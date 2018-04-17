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Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают огромный торт

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала как ее дочери Теона и Маруся поедают манговый торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова.

Огромное сладкое «чудо» с белым кремом и кусочками фруктов вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают огромный торт

«Манго торт бомба», - прокомментировала творение знаменитого кондитера телеведущая.

Примечательно, что о самих дочерях Бородиной в этот раз практически ничего не сказано, но видно, что девочкам очень весело отгрызать лакомство не разрезая торта.

Зато хейтеры сразу заметили что торт «треснул и потек», что по их мнению говорит о некачественной продукции. В ответ фолловеры отметили, что десерт состоит на 50% из фруктов, потому и появился сок.

Также в комментариях подписчики напомнили, что Ренат Агзамов создает кондитерские шедевры для казахских и арабских миллионеров, а в России 1 кг его торта оценивается в 1,5-2 тысячи рублей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31
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