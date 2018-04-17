Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают огромный торт

Огромное сладкое «чудо» с белым кремом и кусочками фруктов вызвало неоднозначную реакцию пользователей., - прокомментировала творение знаменитого кондитера телеведущая.Примечательно, что о самих дочерях Бородиной в этот раз практически ничего не сказано, но видно, что девочкам очень весело отгрызать лакомство не разрезая торта.Зато хейтеры сразу заметили что торт «треснул и потек», что по их мнению говорит о некачественной продукции. В ответ фолловеры отметили, что десерт состоит на 50% из фруктов, потому и появился сок.Также в комментариях подписчики напомнили, что Ренат Агзамов создает кондитерские шедевры для казахских и арабских миллионеров, а в России 1 кг его торта оценивается в 1,5-2 тысячи рублей.