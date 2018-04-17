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Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными комментариями страницу Дзамболата Тедеева в Instagram

С тех пор, как тренер российской сборной по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии выступил с требованием запретить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе, прошло не так много времени.

Вчера ведущая реалити-шоу «Дом-2» и популярная певица ответила мужчине, намекнув на то, что он превышает свои полномочия и пытается нарушить закон, запрещая ей выступать.

Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными комментариями страницу Дзамболата Тедеева в Instagram

Не остались в стороне и многочисленные фанаты девушки, устроившие Дзамболат Тедееву настоящий прессинг в соцсети Instagram.

Так, у него поинтересовались, с какой целью он написал обращение в своем микроблоге? Ведь если бы у него стояла цель запретить Оле въезд, как депутат, то мог составить официальное обращение к властям. Следовательно, пользователи Сети решили, что тренер просто решил таким образом увеличить количество подписчиков.

Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными комментариями страницу Дзамболата Тедеева в Instagram

Также ему посоветовали заниматься наведением порядка в Северной Осетии и контролем укладки нового асфальта, а не слежением за концертным графиком Бузовой.

И наконец Тедееву напомнили, что он совсем не знает желаний своего народа и слишком много на себя берет, позволяя себе решать за него, что слушать и куда ходить.

Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными комментариями страницу Дзамболата Тедеева в Instagram

В итоге аккаунт Дзамболата настолько был засыпан гневными отзывами, что он сначала запретил доступ к комментированию, а после и вовсе сделал свой профиль закрытым.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:19
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