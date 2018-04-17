Промпроизводство в Российской Федерации в I квартале 2018 года выросло на 1,9%

По сведениям предоставленнім Росстатом, промпроизводство возросло в марте 2018 года на 1,1%, тогда как в феврале оно выросло на 1,3%, а в январе - на 3%. Если смотреть в непродолжительной ретроспективе, то положение в отрасли выглядит значительно хуже: за первый квартал этого года объем промпроизводства хоть и показал рост в 1,89%, однако упал на 15% к предыдущей декаде прошлого года.Однако в конце 2017 года были озвучены данные, что этот показатель значительно хуже, и в годовом исчислении он равен -25% из-за действия санкций, технологического отставания, низкоквалифицированного менеджмента. Если же в отрасли и происходила модернизация производства, то и в этом случае устанавливались станки и иное оборудование, которое в высокоразвитых странах уже отработало по своему назначению 10-15 лет.