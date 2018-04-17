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Промпроизводство в Российской Федерации в I квартале 2018 года выросло на 1,9%

Росстат в текущем году показывает постоянный рост промпроизводства в 1-1,9% что является положительным фактом, отмечают экономисты. Однако в годовом исчислении наблюдается снижение показателей или же роста нет, считают специалисты отрасли.

По сведениям предоставленнім Росстатом, промпроизводство возросло в марте 2018 года на 1,1%, тогда как в феврале оно выросло на 1,3%, а в январе - на 3%. Если смотреть в непродолжительной ретроспективе, то положение в отрасли выглядит значительно хуже: за первый квартал этого года объем промпроизводства хоть и показал рост в 1,89%, однако упал на 15% к предыдущей декаде прошлого года.

Промпроизводство в Российской Федерации в I квартале 2018 года выросло на 1,9%


Однако в конце 2017 года были озвучены данные, что этот показатель значительно хуже, и в годовом исчислении он равен -25% из-за действия санкций, технологического отставания, низкоквалифицированного менеджмента. Если же в отрасли и происходила модернизация производства, то и в этом случае устанавливались станки и иное оборудование, которое в высокоразвитых странах уже отработало по своему назначению 10-15 лет.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:15
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