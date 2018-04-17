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Haima показала кроссовер с дизайном в стиле нового Hyundai Santa Fe

Китайская компания Haima представила новый среднеразмерный кроссовер с заводским индексом SG00. Официальная презентация нового автомобиля Haima SG00 состоится 25 апреля.

Haima показала кроссовер с дизайном в стиле нового Hyundai Santa Fe


Переднюю часть автомобиля Haima SG00 китайские разработчики позаимствовали у нового Hyundai Santa Fe, у автомобилей будет схожая головная оптика со светодиодами и 6-угольная решётка радиатора. В задней части автомобиля имеются оригинальные задние фонари, объединённые в моноблок и два «фальшивых» патрубка выпускной системы.

О технических характеристиках Haima SG00 разработчики пока не сообщают, однако уже известно, что в подкапотном пространстве кроссовера будет установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра. Его работа осуществляется на пару с вариатором и переднеприводной системой.
Интерьер автомобиля выполнен в стиле модели Haima S5 нового поколения, здесь похожая передняя панель с тремя центральными вентиляционными дефлекторами и «парящим» дисплеем мультимедийного комплекса.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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