Haima показала кроссовер с дизайном в стиле нового Hyundai Santa Fe

Переднюю часть автомобиля Haima SG00 китайские разработчики позаимствовали у нового Hyundai Santa Fe, у автомобилей будет схожая головная оптика со светодиодами и 6-угольная решётка радиатора. В задней части автомобиля имеются оригинальные задние фонари, объединённые в моноблок и два «фальшивых» патрубка выпускной системы.О технических характеристиках Haima SG00 разработчики пока не сообщают, однако уже известно, что в подкапотном пространстве кроссовера будет установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра. Его работа осуществляется на пару с вариатором и переднеприводной системой.Интерьер автомобиля выполнен в стиле модели Haima S5 нового поколения, здесь похожая передняя панель с тремя центральными вентиляционными дефлекторами и «парящим» дисплеем мультимедийного комплекса.