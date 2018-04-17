Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова в новом шоу «Замуж за Бузову»

Девушка заявила, что это глупость, поскольку она не для того сместила на целый месяц свой очень плотный рабочий график, чтобы проводить время со старыми знакомыми, пытающимися заработать на ней славу.Теледива рассказала, что согласилась на участие в женской версии «Холостяка» после того, как подруги стали ругать ее за нехватку времени на личную жизнь и изолированность от мужчин. Якобы те не против с ней познакомиться, однако вряд ли могут это сделать, так как для этого нужно время, а у Оли его нет.Поэтому сценаристы ТНТ канала разработали уникальный проект, в котором все желающие покорить Бузову, будут иметь на это ровно месяц.Судя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Роману Гриценко тоже не светит стать участником нового шоу, ведь девушка рассчитывает на исключительно новые знакомства.