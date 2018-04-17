АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова в новом шоу «Замуж за Бузову»

На днях на YouTube-канале МУЗ ТВ прошел прямой эфир с известной ведущей телепроекта «Дом-2» и певицей Ольгой Бузовой, в котором она ответила на множество вопросов. Так, к примеру, ведущий поинтересовался у нее, действительно ли в новом шоу «Замуж за Бузову», примет участие ее бывший коллега Степан Меньщиков?

Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова в новом шоу «Замуж за Бузову»

Девушка заявила, что это глупость, поскольку она не для того сместила на целый месяц свой очень плотный рабочий график, чтобы проводить время со старыми знакомыми, пытающимися заработать на ней славу.

Теледива рассказала, что согласилась на участие в женской версии «Холостяка» после того, как подруги стали ругать ее за нехватку времени на личную жизнь и изолированность от мужчин. Якобы те не против с ней познакомиться, однако вряд ли могут это сделать, так как для этого нужно время, а у Оли его нет.

Поэтому сценаристы ТНТ канала разработали уникальный проект, в котором все желающие покорить Бузову, будут иметь на это ровно месяц.

Судя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Роману Гриценко тоже не светит стать участником нового шоу, ведь девушка рассчитывает на исключительно новые знакомства.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Ксения Бородина показала, как ее дочери поедают
Робот-стилист поможет выбрать рубашку мужчине
Папирус Древнего Египта хранит обвинения в
Фанаты Ольги Бузовой атаковали гневными
Алиса Вокс продает обед в своем обществе
Появились подробные технические характеристики
Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный
На опасно близком расстоянии от Земли внезапно
Ольга Бузова не исключает у себя пластической
Ученые из Челябинска внедрили в футболки
Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы
В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не
Sony Mobile Communications представила смартфон
Просмотреть все новости