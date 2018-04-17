АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Ольга Бузова не исключает у себя пластической операции

Пост Ольги Бузовой в Instagram о пластической операции вызвал бурное обсуждение среди ее подписчиков.

Знаменитость громко заявила, что она «всегда была за естественную красоту», но при этом не исключает, что при помощи пластики можно совершенствовать свою внешность.

Ольга Бузова не исключает у себя пластической операции

По словам телеведущей «Дом-2» стремление людей выглядеть лучше «абсолютно естественно», но сама она пока воздерживается от каких-либо вмешательств в свою внешность.

«Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю», - рассуждает Бузова.

Ольга Бузова не исключает у себя пластической операции

Но эти слова вызвали бурю негодования среди ее подписчиков, которые отмечают, что лицо Ольги уже полностью переделанное и из «милой девочки» она превратилась в «мужика-азиата».

Фанаты пытались защитить своего кумира и ответили хейтерам, что «Ольга говорит, что именно сейчас не желает производить манипуляции над телом, но не о том, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии», однако эта попытка оправдать Бузову потонула в лавине критики.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова исключила участие Степана Меньщикова
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный
На опасно близком расстоянии от Земли внезапно
Ольга Бузова не исключает у себя пластической
Ученые из Челябинска внедрили в футболки
Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы
В Сети появились снимки Audi R8 V10 Plus с
Фанаты уверены, что под кожей у Ольги Бузовой
Роман Капаклы считает, что Майя Донцова не
Sony Mobile Communications представила смартфон
Vivo V9 Youth получит дисплей с диагональю 6,3
Специалисты провели тесты электрического
Новый прибор может измерять любые деформации
Эксперты: Равность доходов влияет на замужество
Ученые выяснили геологию тел магмы под
Детские автокресла Maxi-Cosi AxissFix Air с
Новый способ представляет возможность
Нейросеть прошла обучение создания анимации по
Новые технологии ИИ могут «считать» эмоции на
В США срочно отзывают более 200 миллионов яиц
Представлен 5007-сильный гиперкар Devel Sixteen
Специалисты ВШЭ оценили ущерб экономике России
Ученые Гарварда клонируют шерстистых мамонтов,
29 апреля к Земле приблизится потенциально
NASA создает GPS-навигатор для космических
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
В Красноярске детям можно ходить в школу с
Ученые обнаружили связь между постнатальным
Mercedes-Benz A-Class нового поколения в России
Дарья Пынзарь в красном наряде рассказала о
Просмотреть все новости