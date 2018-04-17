Ольга Бузова не исключает у себя пластической операции

Знаменитость громко заявила, что она «всегда была за естественную красоту», но при этом не исключает, что при помощи пластики можно совершенствовать свою внешность.По словам телеведущей «Дом-2» стремление людей выглядеть лучше «абсолютно естественно», но сама она пока воздерживается от каких-либо вмешательств в свою внешность., - рассуждает Бузова.Но эти слова вызвали бурю негодования среди ее подписчиков, которые отмечают, что лицо Ольги уже полностью переделанное и из «милой девочки» она превратилась в «мужика-азиата».Фанаты пытались защитить своего кумира и ответили хейтерам, что «Ольга говорит, что именно сейчас не желает производить манипуляции над телом, но не о том, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии», однако эта попытка оправдать Бузову потонула в лавине критики.