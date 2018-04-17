Ольга Бузова не исключает у себя пластической операции
Пост Ольги Бузовой в Instagram о пластической операции вызвал бурное обсуждение среди ее подписчиков.
Знаменитость громко заявила, что она «всегда была за естественную красоту», но при этом не исключает, что при помощи пластики можно совершенствовать свою внешность.
По словам телеведущей «Дом-2» стремление людей выглядеть лучше «абсолютно естественно», но сама она пока воздерживается от каких-либо вмешательств в свою внешность.
«Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю», - рассуждает Бузова.
Но эти слова вызвали бурю негодования среди ее подписчиков, которые отмечают, что лицо Ольги уже полностью переделанное и из «милой девочки» она превратилась в «мужика-азиата».
Фанаты пытались защитить своего кумира и ответили хейтерам, что «Ольга говорит, что именно сейчас не желает производить манипуляции над телом, но не о том, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии», однако эта попытка оправдать Бузову потонула в лавине критики.
Знаменитость громко заявила, что она «всегда была за естественную красоту», но при этом не исключает, что при помощи пластики можно совершенствовать свою внешность.
По словам телеведущей «Дом-2» стремление людей выглядеть лучше «абсолютно естественно», но сама она пока воздерживается от каких-либо вмешательств в свою внешность.
«Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю», - рассуждает Бузова.
Но эти слова вызвали бурю негодования среди ее подписчиков, которые отмечают, что лицо Ольги уже полностью переделанное и из «милой девочки» она превратилась в «мужика-азиата».
Фанаты пытались защитить своего кумира и ответили хейтерам, что «Ольга говорит, что именно сейчас не желает производить манипуляции над телом, но не о том, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии», однако эта попытка оправдать Бузову потонула в лавине критики.