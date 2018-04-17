Aiways презентовала свой первый кроссовер U5 Ion

Кроссовер Aiways U5 Ion оснащён электрическим двигателем, его построили на новой модульной платформе MAS, на которой также будут разработаны ещё 15 моделей марки. Шасси сделано из алюминия и позволяет создавать машины с различной колёсной базой от 2 700 до 3 000 мм.Каких габаритов будет новый электрический кроссовер Aiways U5 Ion пока не сообщается. В то же время стало известно, что новинка получит блок батарей ёмкостью 53, 63 и 80 кВч. Запас хода кроссовера составит 365-460 км.В оснащении кроссовера Aiways U5 Ion числится светодиодная оптика, виртуальная приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, полуавтономная система второго уровня, 21-дюймовые колёсные диски, а также тонкие кресла и «парящая» центральная консоль.