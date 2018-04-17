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Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы Козловского

Популярная певица Анна Седокова рекомендует своим поклонникам посмотреть «очень крутой фильм» «Тренер», ставший режиссерским дебютом известного актера Данилы Козловского.

На большой экран фильм выйдет 19 апреля, а пока вокруг картины разгораются страсти и отношение к нему несколько противоречиво: кто-то посчитал, что Козловский снял банальный фильм, а кто-то назвал его шедевром.

Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы Козловского

Среди последних оказалась и Анна Седокова, которая опубликовала фото рядом с Данилой и прокомментировала его словами из фильма «Звездные войны».

«Я сказал тебе правду. Правду — если смотреть на нее с определенной точки зрения. Многие из тех истин, которым мы доверяем, являются таковыми лишь тогда, когда мы придерживаемся определенной точки зрения», - посчитала Анна и назвала Козловского умным и добрым.

Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы Козловского

Фолловеры ответили певице, что с нетерпением ожидают премьеры, а саму Анну как всегда осыпали комплиментами, отметив, что она очень молодо выглядит рядом с актером.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:14
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