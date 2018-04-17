Певица Анна Седокова одобрила фильм Данилы Козловского

На большой экран фильм выйдет 19 апреля, а пока вокруг картины разгораются страсти и отношение к нему несколько противоречиво: кто-то посчитал, что Козловский снял банальный фильм, а кто-то назвал его шедевром.Среди последних оказалась и Анна Седокова, которая опубликовала фото рядом с Данилой и прокомментировала его словами из фильма «Звездные войны»., - посчитала Анна и назвала Козловского умным и добрым.Фолловеры ответили певице, что с нетерпением ожидают премьеры, а саму Анну как всегда осыпали комплиментами, отметив, что она очень молодо выглядит рядом с актером.