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KIA представит в Париже новый Ceed в кузове универсал

Осенью текущего года на автосалоне в Париже состоится презентация нового автомобиля KIA Ceed в кузове универсал под названием Shooting Break. После чего корейские производители запустят новинку в серийное производство.

KIA представит в Париже новый Ceed в кузове универсал


О дебюте нового универсала и его серийной сборке сообщил Давид Лабросса — глава отдела по планированию продукции компании KIA. Прототип новинки KIA Proceed был представлен осенью прошлого года. Концептуальная версия автомобиля разрабатывалась специалистами европейской дизайнерской студии корейского автопроизводителя.

Под капотом KIA Ceed Shooting Break установлен атмосферный двигатель объёмом 1,4 литра производительностью 100 лошадиных сил. В силовую линейку универсала также войдёт турбомотор ёмкостью 1,4 литра мощностью 140 «лошадей» и 1,0-литровый агрегат, генерирующий 120 «скакунов». Кроме того имеются и дизельные двигатели, выдающие 115 и 136 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-скоростная «механика» и «робот» на 7 ступеней.

Новый KIA Ceed в 2019 году получит систему мягкого гибрида, благодаря чему уменьшится количество вредных выбросов, и улучшится экономия горючего.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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