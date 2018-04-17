Состоялась официальная презентация автомобиля Lada Vesta Cross

Как уже сообщалось ранее, седан Lada Vesta Cross получил увеличенный дорожный просвет, по нижнему контуру кузова проходит защитный пластиковый обвес, а также автомобиль поставлен на колёсные диски оригинального дизайна. Помимо всего прочего, кросс-модификация получит более яркую расцветку в отделке салона.В плане технического оснащения Lada Vesta Cross ничем не будет отличаться от стандартной версии автомобиля. В моторную гамму новинки входят силовые агрегаты ёмкостью 1,6 и 1,8 литра производительностью 106 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 5 ступеней, либо 5-ступенчатая АМТ.