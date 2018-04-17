АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 76.84 USD 62.28
Курс валют на 17.04.2018

Состоялась официальная презентация автомобиля Lada Vesta Cross

Концерн «АвтоВАЗ» официально представил седан Lada Vesta Cross. Презентация нового автомобиля состоялась в Москве на специальном мероприятии, кросс-версия была представлена шеф-дизайнеров российского автоконцерна Стивом Маттином. Производство Lada Vesta Cross начнётся в этом году.

Состоялась официальная презентация автомобиля Lada Vesta Cross


Как уже сообщалось ранее, седан Lada Vesta Cross получил увеличенный дорожный просвет, по нижнему контуру кузова проходит защитный пластиковый обвес, а также автомобиль поставлен на колёсные диски оригинального дизайна. Помимо всего прочего, кросс-модификация получит более яркую расцветку в отделке салона.

В плане технического оснащения Lada Vesta Cross ничем не будет отличаться от стандартной версии автомобиля. В моторную гамму новинки входят силовые агрегаты ёмкостью 1,6 и 1,8 литра производительностью 106 и 122 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 5 ступеней, либо 5-ступенчатая АМТ.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты оценили юмор Екатерины Вилковой на снимке
Дмитрий Шепелев показал маленькому Платону
Учёные создали математическую модель для
Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва
Хейтеры считают, что без фотошопа Лена Хромина
Человек-паук Том Холланд не дал блогеру облизать
Skoda показала новый кроссовер Kamiq на скетчах
Промпроизводство в Российской Федерации в I
У реалити-шоу «Дом-2» появился собственный
Haima показала кроссовер с дизайном в стиле
Aiways презентовала свой первый кроссовер U5 Ion
Эмили Ратаковски без бюстгальтера вылезла на
KIA представит в Париже новый Ceed в кузове
Ольга Бузова с «Антоном Чеховым» приглашает в
Состоялась официальная презентация автомобиля
Элина Камирен в Грузии продолжила охотиться на
На ТВ-экраны возвращается шоу «Окна» с Дмитрием
Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti
Ольга Бузова в образе чеховской героини готова
Volkswagen приступил к испытанию нового Golf
Празднуя 50-летие Валерия совершенно не
Горячий образ Дарьи Пынзарь на премии Hello
Ученые для лечения бессонницы предлагают
Ивана Дилова уверена, что Роман Гриценко любит
Премия «Самые стильные» от Hello!: Собчак ушла с
Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным
Новости «Дома-2»: Саймон Марданшин появился на
Криштиану Роналду всё ещё мечтает об отношениях с
Депутаты планируют ограничить регистрацию в
Алексей Михайловский и Наталья Варвина занимаются
Просмотреть все новости