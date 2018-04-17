Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti QX80

Кроссовер Infiniti QX80 в России будет предложен в двух модификациях Luxe и Luxe ProACTIVE. Отмечается, что в плане технических параметров автомобиль практически не изменился. В качестве силовой установки кроссовера выступает 8-цилиндровый агрегат мощностью 405 лошадиных сил, который комплектуется полноприводной системой и автоматической коробкой передач.В оснащении базовой модификации Infiniti QX80 входит круговой видеообзор, светодиодная оптика, камера заднего вида, система подсветки пространства вокруг автомобиля, механизм обнаружения приближающихся объектов и ассистенты парковки. Стоимость данной модификации стартует от 4 855 000 рублей.«Топовая» модификация имеет более расширенный функциональный список и стоит от 5 185 000 рублей.