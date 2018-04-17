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Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti QX80

Представители премиального бренда Infiniti назвали рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX80. Новый автомобиль будет предложен на российском рынке с салоном на 7 и 8 мест.

Названы рублёвые цены на новый кроссовер Infiniti QX80


Кроссовер Infiniti QX80 в России будет предложен в двух модификациях Luxe и Luxe ProACTIVE. Отмечается, что в плане технических параметров автомобиль практически не изменился. В качестве силовой установки кроссовера выступает 8-цилиндровый агрегат мощностью 405 лошадиных сил, который комплектуется полноприводной системой и автоматической коробкой передач.

В оснащении базовой модификации Infiniti QX80 входит круговой видеообзор, светодиодная оптика, камера заднего вида, система подсветки пространства вокруг автомобиля, механизм обнаружения приближающихся объектов и ассистенты парковки. Стоимость данной модификации стартует от 4 855 000 рублей.

«Топовая» модификация имеет более расширенный функциональный список и стоит от 5 185 000 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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