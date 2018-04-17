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Ученые для лечения бессонницы предлагают охлаждать лоб

Американские ученые предлагают для лечения бессонницы использовать аппарат, охлаждающий лоб. Прибор прошел первые клинические тесты, зарекомендовав себя с положительной стороны, сообщается на страницах журнала Sleep.

Ученые для лечения бессонницы предлагают охлаждать лоб


Аппарат доказал свою безопасность во время ночного использования, а также увеличил скорость засыпания пациентов, страдающих от бессонницы. Кроме того, увеличилась общая продолжительность ночного отдыха. В рамках клинических испытаний аппарат тестировался при участии 106 волонтеров, страдавших от бессонницы на регулярной основе.

Всем добровольцам говорили, что прибор предназначен для стимуляции вестибулярного нерва, хотя на самом деле одна из подопытных групп получала охлаждение лба до 16 градусов по шкале Цельсия. В группе с действительно работающим аппаратом лечение бессонницы проходило успешнее, чем в команде, где прибор просто снимал данные о состоянии пациента.
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Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:00
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