Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным чертежам
Ученый Фрэнк Дрейк считает, что внеземные цивилизации при наличии достаточных знаний об устройстве Вселенной смогут найти Землю по специальным чертежам, оставленным внутри космических станций "Вояджер". Два подобных зонда направили в космос в 70-х годах прошлого века.
Дрейк убежден, что при попадании "Вояджера" в руки высокоразвитой цивилизации ее представители без труда смогут отыскать нашу планету по чертежам Солнечной системы. Впрочем, наличие внеземных миров так и не было доказано, поэтому, резюмирует исследователь, вероятней всего данные аппараты продолжат дрейф в космосе.
Ранее британский астрофизик Стивен Хокинг призывал человечество не искать контактов с пришельцами, хотя инопланетяне могли давно обнаружить Землю, поймав ее радиосигналы. Напомним, аппараты "Вояджер" впервые передали четкие снимки Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна, выйдя за границы Солнечной системы.
Дрейк убежден, что при попадании "Вояджера" в руки высокоразвитой цивилизации ее представители без труда смогут отыскать нашу планету по чертежам Солнечной системы. Впрочем, наличие внеземных миров так и не было доказано, поэтому, резюмирует исследователь, вероятней всего данные аппараты продолжат дрейф в космосе.
Ранее британский астрофизик Стивен Хокинг призывал человечество не искать контактов с пришельцами, хотя инопланетяне могли давно обнаружить Землю, поймав ее радиосигналы. Напомним, аппараты "Вояджер" впервые передали четкие снимки Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна, выйдя за границы Солнечной системы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:50