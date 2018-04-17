Ученые: Инопланетяне найдут Землю по специальным чертежам

Дрейк убежден, что при попадании "Вояджера" в руки высокоразвитой цивилизации ее представители без труда смогут отыскать нашу планету по чертежам Солнечной системы. Впрочем, наличие внеземных миров так и не было доказано, поэтому, резюмирует исследователь, вероятней всего данные аппараты продолжат дрейф в космосе.Ранее британский астрофизик Стивен Хокинг призывал человечество не искать контактов с пришельцами, хотя инопланетяне могли давно обнаружить Землю, поймав ее радиосигналы. Напомним, аппараты "Вояджер" впервые передали четкие снимки Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна, выйдя за границы Солнечной системы.