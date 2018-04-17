Депутаты планируют ограничить регистрацию в «резиновых» квартирах
Депутаты Госдумы РФ планируют рассмотреть вопрос об ограничении регистрации третьих лиц в "резиновых" квартирах. Прописаться на жилплощади можно будет только при условии соблюдения учетной нормы по площади помещения, рассчитанной на каждого проживающего, пишет портал "Известий".
Депутаты из "Справедливой России" и "Единой России" подготовили законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. Документ готово поддержать правительство, что позволит эффективно бороться с "резиновыми" квартирами.
В рамках законопроекта предлагается запретить прописывать в квартире жильцов, если на каждого гражданина приходится квадратура менее учетной нормы площади (для Москвы - менее 10 м.кв. на 1 человека). Исключение составят родственники собственника помещения. Одновременно запрещено будет продавать микродоли, проживать на территории которых физически невозможно (например, 1/100 помещения).
Депутаты из "Справедливой России" и "Единой России" подготовили законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. Документ готово поддержать правительство, что позволит эффективно бороться с "резиновыми" квартирами.
В рамках законопроекта предлагается запретить прописывать в квартире жильцов, если на каждого гражданина приходится квадратура менее учетной нормы площади (для Москвы - менее 10 м.кв. на 1 человека). Исключение составят родственники собственника помещения. Одновременно запрещено будет продавать микродоли, проживать на территории которых физически невозможно (например, 1/100 помещения).
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:40