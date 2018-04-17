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Папирус Древнего Египта хранит обвинения в сексуальном домогательстве

Археологи Чикагского университета обнаружили свиток времен Древнего Египта, где зафиксирован факт первейшего случая сексуального домогательства. Согласно сведениям ученых, возраст артефакта порядка 3 тыс. лет.

Папирус Древнего Египта хранит обвинения в сексуальном домогательстве


В руки ученых попал свиток, где ремесленник Аменахт обвиняет своего конкурента Панеба в воровстве при строительстве пирамид, многократной лжи под присягой, а также в развратных действиях по отношению к замужним женщинам. Кроме того, буйный архитектор любил по вечерам устраивать массовые драки, нанося побои простым рабочим.

Аменахт, обратившись к визирю, описывает 4 случая сексуального домогательства Панеба к замужним горожанкам, что для Древнего Египта большая редкость. Как правило, супруги должны были хранить верность друг другу, хотя внебрачные отношения замужних женщин особо не регулировались древнеегипетским обществом.
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 08:20
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