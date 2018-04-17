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Алиса Вокс продает обед в своем обществе

Алиса Вокс обед в своем обществе согласна продать за 100 000 рублей.

Алиса Вокс продает обед в своем обществе


Экс-солистка группы «Ленинград», которая когда-то выступала с Сергеем Шнуровым на одной сцене, группу покинула и стала заниматься сольной карьерой. Однако дела пошли не так успешно и быстро, как планировалось. Поэтому пока на выпуск очередного альбома деньги приходится собирать всем миром.

Так, певица призналась, что новинка включит в себя 9 композиций, «сочных, ярких, танцевальных и пригодных для всех времён года». Но чтобы они увидели свет, нужно собрать крупную сумму денег. Пока артистке не хватает 300 000 рублей. Творческая натура придумала для своих поклонников несколько вариантов изыскания этих средств.

Меценатам, пополнившим музыкальную копилку звонкой монетой, предлагаются в виде поощрения различные бонусы от разных изданий диска «ПОП» и присутствия на репетиции и до возможности побывать за кулисами. Можно и просто пообедать со звездой в ресторане за 100 000 рублей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:10
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