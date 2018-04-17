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Ученые из Челябинска внедрили в футболки спортсменов устройство ЭКГ

Новая разработка ученых Южно-Уральского государственного университета представляет из себя футболку, оснащенную возможностями бесконтактного электрокардиографа. Назначение новинки - отслеживание состояния здоровья владельца.

Из сообщений специалистов ЮурГУ известно, что предназначен такой предмет гардероба в первую очередь для спортсменов. При ежедневных серьезных физических нагрузках, требуется ведение постоянного контроля и фиксирования важных параметров состояния здоровья, а так же общего функционирования жизненно важных органов.

Ученые из Челябинска внедрили в футболки спортсменов устройство ЭКГ


С целью исключения необходимости отвлекаться атлету от ведения тренировки, специалистами создана система непрерывного дистанционного контроля за показателями электрокардиограммы. Заключены все особенности работы, в особой составляющей спортивной футболки. Вся модель прошита токопроводящими нитями, представленными электродами, соединенными с модулем ЭКГ, а так же аккумулятором и контроллером. Работа системы осуществляется в реальном времени, поддерживается режим передачей от футболки информации на гаджет, через систему bluetooth. Проходит передача подробных сведений о возможностях человека переносить нагрузку, показания его сердечных ритмов, а также состояния в момент расслабления.

Полученные сведения позволяют спортсмену определить время необходимого отдыха или снижения нагрузки или темпов. А главное направление - помочь улучшению спортивных результатов и исключить возможные проблемы со здоровьем.

Для своего изобретения, южноуральцы использовали свойства высокочувствительного регистратора электросигналов, что отличает новинку от зарубежных аналогов. Отечественный прибор позволяет передавать точные данные даже при наличии нескольких слоев одежды. На изобретение уже получен патент и планируется внедрение его в жизнь.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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