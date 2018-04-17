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Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный выпускной

В этом году дочь Лолиты Милявской сдает выпускные экзамены и заканчивает школу. Однако на праздничный выпускной вечер не сможет попасть ее мать – Лолиту не пускают в Украину власти.
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на школьный выпускной


Когда Ева приезжала в гости к матери в Москву, они вместе купили для выпускного шикарный костюм от Valentino. Лолита отметила, что попасть к дочери на выпускной вечер ей не судьба: украинские власти пополнили ее именем свой «черный список». Но в качестве альтернативы певица обдумывает возможность приезда дочери в Москву.

После окончания школы девушка сразу поступать в вуз не будет. Да и с будущей профессией пока не определилась. Сразу по приезду начнется учеба с репетиторами разных предметов, в том числе и русского языка.

Звездная мама повторения своей судьбы дочери не желает и подчеркивает, что девушка обладает талантом к изучению языков, особенно успешно это выходит с английским и немецким. По ее словам, это дает Еве перспективы стать переводчиком. Как призналась певица, учиться девушка будет не в Украине, не поедет и в Лондон – там наркотики, да и принц уже женился, так что Еве там делать нечего.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
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